14:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Деменко: "В матче "Зенит" - "Спартак" хочу увидеть в деле Александра Кержакова"

0
0
0
1
 
Зенитовец Артем ДЗЮБА (справа) и спартаковец Квинси ПРОМЕС: будет ничья?"Зенит" - "Спартак": победит дружба?

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Максим Деменко в преддверии очной игры своих экс-команд в 9-м туре чемпионата России высказал мнение, что матч завершится вничью. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Пока сложно сказать, какой из клубов будет иметь преимущество – психологическое состояние спартаковцев могло пошатнуться от двух предыдущих поражений, – сказал Деменко. – Думаю, борьба за три очка будет жесткой. Но от этого только интереснее, ведь "Зенит" тоже в последнее время не радует своих болельщиков.

Вряд ли стартовые составы команд будут значительно отличаться от предыдущих матчей. Хотя мне всегда интереснее наблюдать за российскими футболистами: надеюсь увидеть в основе "Зенита" Александра Кержакова, Дзюбу. Тем более, Артем выступал за "Спартак", и для него это принципиальный матч. Силы команд приблизительно равны, все будет зависеть от удачи и настроя. Скорее всего, матч завершится ничьей – 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

Опрос

Как закончится матч "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

echo2011

Кержаков будет в деле.Он будет сидеть на скамейке и хлопать в ладоши,когда "Зенит" будет забивать голы.

15:01

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ