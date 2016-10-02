Максим Деменко: "В матче "Зенит" - "Спартак" хочу увидеть в деле Александра Кержакова"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Максим Деменко в преддверии очной игры своих экс-команд в 9-м туре чемпионата России высказал мнение, что матч завершится вничью. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Пока сложно сказать, какой из клубов будет иметь преимущество – психологическое состояние спартаковцев могло пошатнуться от двух предыдущих поражений, – сказал Деменко. – Думаю, борьба за три очка будет жесткой. Но от этого только интереснее, ведь "Зенит" тоже в последнее время не радует своих болельщиков.

Вряд ли стартовые составы команд будут значительно отличаться от предыдущих матчей. Хотя мне всегда интереснее наблюдать за российскими футболистами: надеюсь увидеть в основе "Зенита" Александра Кержакова, Дзюбу. Тем более, Артем выступал за "Спартак", и для него это принципиальный матч. Силы команд приблизительно равны, все будет зависеть от удачи и настроя. Скорее всего, матч завершится ничьей – 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"