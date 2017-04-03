Максим Деменко: "Спартак" обыграет "Оренбург" со счетом 2:0"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который состоится сегодня на "Открытие Арене". Начало - в 19:30 по московскому времени.

- "Оренбург" – команда амбициозная, будут играть от обороны – у оренбуржцев это очень хорошо получается, – отметил Деменко. – Для "Спартака" самое главное – забить первым, взломать крепкую оборону соперника. Тогда красно-белые смогут победить. Тем более подопечным Карреры сейчас нельзя терять очки, так как все конкуренты выиграли.

Думаю, что "Спартак" победит со счетом 2:0. (Любовь КОНЯЕВА)