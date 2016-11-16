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Максим Деменко: "Спартак" обыграет "Амкар" со счетом 2:0"

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Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Амкаром". По мнению Деменко, хозяева одержат в этой встрече победу.

– "Спартак" сейчас набрал ход, – подчеркнул Деменко. – И отсутствие Зе Луиша не должно сказаться на результатах матча. На замену могут выйти Мельгарехо или Попов. Но в чемпионате получилась пауза и неизвестно, как она может отразиться. Надеюсь, что подопечные Карреры смогут обыграть "Амкар" и не потерять очки. Стоит отметить, что соперник красно-белых действительно силен. Хотя "Спартак" выступает на домашнем стадионе. Думаю, поддержка зрителей будет чувствоваться. Думаю, они одержат победу со счетом 2:0. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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