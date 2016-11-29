Максим Деменко: "Играть в подобных погодных условиях? Это какой-то антифутбол!"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" выразил мнение, что встречу необходимо перенести на весну. Он отметил, что соперники будут в неравных условиях.

– Для "Спартака" выгоднее перенести встречу на весну, так как футболисты совершенно не приспособлены к подобным погодным условиям, – сказал Деменко. – Это какой-то антифутбол! Если матч все–таки пройдет 1 декабря, красно-белые рискуют потерять очки. В подобных погодных условиях "Крылья" обыграли "Томь" со счетом 3:0. При такой погоде бороться за победу крайне сложно. "Крыльям" же, напротив, это выгодно. Ведь они могут отобрать очки у "Спартака". Если бы это зависело от меня, я бы перенес матч на весну. (Любовь КОНЯЕВА)