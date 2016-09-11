Максим Бузникин: "Тарасов - не ключевой игрок "Локо", Денисов может его заменить"

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Максим Бузникин выразил мнение, что в составе железнодорожников в столичном дерби Дмитрия Тарасова может заменить новичок команды Игорь Денисов. Встреча состоится сегодня, начало - в 16.30 по московскому времени.
- Для "Локомотива" Тарасов не являлся ключевой, незаменимой фигурой, поэтому Денисов вполне может его заменить, - подчеркнул Бузникин. - У железнодорожников достаточно игроков середины поля, чтобы заменить Тарасова. (Любовь КОНЯЕВА)
Эмоциональный всплеск "Локомотива" против дисциплины "Спартака"
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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/emocionalnyy-vsplesk-lokomotiva-protiv-discipliny-spartaka-1043036/
Platinum1991
Денисов НИКАК НЕ СМОЖЕТ заменить Тарасова! Это НЕРАВНОЦЕННАЯ замена! Незаменимых нет, а вот неравноценных ЕСТЬ. Денисов ограничен в своём понимании роли защитника и только может играть сзади, а Тарасов универсальный игрок и может идти вперёд, помогая в атаке! ЗАМЕНА ТАРАСОВА НА ДЕНИСОВА НЕ РАВНОЦЕННАЯ!!! Однозначно! Пусть Локомотив пригласит Романа Широкова! Вот кто СИЛЬНО поможет Локомотиву в средней линии и ОТЛИЧНОЙ распасовкой будет помогать Локомотиву забивать голы! Роман Широков ВО СТО КРАТ лучше скандалиста Денисова! Палыч! Приглашай Романа Широкова в Локомотив! Года три-четыре он может отыграть на высоком уровне и помочь добиться Локомотиву поставленных целей! Стабильный игрок! Отлично видит поле! Отличные выдаёт пасы и САМ может ЗАБИТЬ! Локомотив только выиграет от этого! Это РЕАЛЬНОЕ усиление! Игрок опытный и мастеровитый и ВПОЛНЕ пригодится Локомотиву ко футбольному двору! Дело говорю! Приглашайте! Роман Широков РЕАЛЬНО поможет Локомотиву выйти на НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ уровень! Время - деньги, а деньги надо беречь и НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
13:02