Максим Бузникин: "Тарасов - не ключевой игрок "Локо", Денисов может его заменить"

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Максим Бузникин выразил мнение, что в составе железнодорожников в столичном дерби Дмитрия Тарасова может заменить новичок команды Игорь Денисов. Встреча состоится сегодня, начало - в 16.30 по московскому времени.

- Для "Локомотива" Тарасов не являлся ключевой, незаменимой фигурой, поэтому Денисов вполне может его заменить, - подчеркнул Бузникин. - У железнодорожников достаточно игроков середины поля, чтобы заменить Тарасова. (Любовь КОНЯЕВА)

Эмоциональный всплеск "Локомотива" против дисциплины "Спартака"