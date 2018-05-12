Максим Бузникин: "Такая знаковая победа даст стимул ребятам идти дальше и развиваться"

Глава селекционного отдела "Краснодара" Максим Бузникин отметил, что игроки, став победителями молодежного первенства премьер-лиги, получили стимул для дальнейшего развития.

"Краснодар" в домашнем матче 30-го тура молодежного первенства обыграл "Рубин" со счетом 4:1 и впервые в истории стал победителем турнира.

- Это большой успех для всех, кто работал в академии, которая создана Сергеем Николаевичем Галицким (президентом клуба) совсем недавно, - цитирует Бузникина ТАСС. - Такая знаковая победа даст стимул ребятам идти дальше и развиваться, чтобы попасть в первую команду. Есть достаточно большое количество молодых ребят, которые могут при правильном отношении к себе и к работе оказаться в основной команде. Если молодой футболист достоин вызываться в основу, то никто палки в колеса ему вставлять не будет, поэтому не вижу никаких причин для того, что мы не увидели наши таланты.



