Максим Бузникин: "Спартак" интересуется Какюта? Промес летом может уйти, и ему ищут замену"

Бывший нападающий "Спартака" Максим Бузникин отметил, что если форвард Квинси Промес летом покинет красно-белых, то это будет ощутимая потеря для команды. Он также добавил, что только время покажет, сможет ли нападающий "Амьена" Гаэль Какюта, которым интересуется московский клуб, заменить голандца.

Сегодня стало известно, что "Спартак" заинтересован в подписании контракта с 26-летним Какюта.

- "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Гаэлю Какюта, известному по выступлению в "Челси" и других европейских клубах. Он стал бы хорошей заменой Промесу, в случае его ухода летом из команды?

– ﻿Для того чтобы говорить объективно, нужно полностью владеть информацией. Промес хорошо вписался в команду и только время может показать, удастся ли Какюта или еще кому-то его заменить, – сказал Бузникин. – Конечно, если Промес уйдет из "Спартака", это будет ощутимо для команды. В "Спартаке" об этом знают и будут подыскивать ему достойную замену. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)