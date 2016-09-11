Максим Бузникин: "При удачном стечении обстоятельств, "Локомотив" мог и победить "Спартак"

Экс-нападающий "Спартака" и "Локомотива" Максим Бузникин после матча 6-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (1:0) подчеркнул, что красно-белые были на порядок сильнее соперника. При этом, по словам Бузникина, при удачном стечении обстоятельств "Локомотив" мог и победить.

– "Спартак" показал хороший футбол, был на порядок сильнее своих соперников, – говорит Бузникин. – Красно-белые выглядели, как единое целое и счет по игре. Но и у "Локо" тоже были неплохие моменты, хотя в целом у железнодорожников есть проблемы в атаке. Да, Семин не так давно возглавил команду, но футболисты-то остались прежними… Денисов проделал огромный объем работы, и с учетом того, что он давно не играл, проявил себя достойно. При удачном стечении обстоятельств железнодорожники могли бы победить. Однако красно-белые сыграли острее и точнее. (Любовь КОНЯЕВА)