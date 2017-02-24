Максим Бузникин: "Подписание Лоськова – удачный маркетинговый ход для "Локомотива"

Бывший нападающий "Локомотива" Максим Бузникин пожелал удачи Дмитрию Лоськову в качестве игрока железнодорожников. Сегодня клуб заявил 43-летнего ветерана в качестве игрока. По мнению Бузникина, такая сделка – это удачный ход для москвичей с точки зрения привлечения болельщиков.

– Лоськов заявлен как футболист "Локомотива"? Это будет интересно! Дмитрий – замечательный футболист, легенда клуба, – сказал Бузникин. – Если у него хватит желания и возможностей выступать за железнодорожников, то почему бы и нет?

– Приход Лоськова способен реально добавить "Локо" с точки зрения игры или это просто символический трансфер?

– Я же не нахожусь в московской команде, не могу оценить уровень Дмитрия. Могу только пожелать ему удачи, здоровья и чтобы все получилось.

– Такое "возвращение легенды" – хороший маркетинговый ход?

– Да, согласен. Что-то в этом есть. Особенно для привлечения болельщиков (Ярослав СУСОВ)