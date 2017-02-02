Максим Бузникин: "По-моему, Миранчук давно перешел в другой клуб"

Бывший нападающий "Локомотива" Максим Бузникин высказал мнение, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук мог давно принять решение о переходе в другую команду. Ранее сообщалось, что "Рубин" готов заплатить за 21-летнего хавбека 5 миллионов евро.

– Сложно обсуждать человека, не зная его предпочтений, и рассуждать о том, хочет ли он продолжать карьеру в России или думает уехать в Европу, – сказал Бузникин. – Либо деньги здесь влияют на Миранчука, либо что-то еще. А вообще, по-моему, он давно перешел в другой клуб и все уже обговорили. А сейчас идет просто констатация факта. Все давно решено. Мне так кажется.

– Алексей Миранчук интересен российским топ-клубам?

– Лично я выступаю за то, чтобы наши футболисты уезжали играть в Европу. Это повышает уровень мастерства.

– Позволяет ли уровень игры Алексея выступать в одной из топовых европейских лиг?

– Нужно пробовать свои силы, по-другому уровень своего мастерства не проверишь. Другое дело, хочет ли сам Миранчук ехать в Европу и что-то доказывать. Я бы на его месте поехал. Но это дело индивидуальное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)