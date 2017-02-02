Максим Бузникин: "По-моему, Миранчук давно перешел в другой клуб"

Бывший нападающий "Локомотива" Максим Бузникин высказал мнение, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук мог давно принять решение о переходе в другую команду. Ранее сообщалось, что "Рубин" готов заплатить за 21-летнего хавбека 5 миллионов евро.
– Сложно обсуждать человека, не зная его предпочтений, и рассуждать о том, хочет ли он продолжать карьеру в России или думает уехать в Европу, – сказал Бузникин. – Либо деньги здесь влияют на Миранчука, либо что-то еще. А вообще, по-моему, он давно перешел в другой клуб и все уже обговорили. А сейчас идет просто констатация факта. Все давно решено. Мне так кажется.
– Алексей Миранчук интересен российским топ-клубам?
– Лично я выступаю за то, чтобы наши футболисты уезжали играть в Европу. Это повышает уровень мастерства.
– Позволяет ли уровень игры Алексея выступать в одной из топовых европейских лиг?
– Нужно пробовать свои силы, по-другому уровень своего мастерства не проверишь. Другое дело, хочет ли сам Миранчук ехать в Европу и что-то доказывать. Я бы на его месте поехал. Но это дело индивидуальное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Platinum1991
Уход Алексея Миранчука, при его таком поведении, ПОТЕРЕЙ для Локомотива НЕ БУДЕТ! Однозначно! Пусть уходит! Это для Локомотива будет очень хорошо и команда избавиться от этого футболиста, который ради денег пожелал сам себе сломать карьеру футболиста! Локомотив найдёт ДОСТОЙНУЮ замену и пригласит футболиста, который будет играть за Локомотив лучше Алексея Миранчука. На Алексее Миранчуке в Локомотиве можете ставить крест! Это не игрок Локомотива! Цену только себе набивает! Локомотив ничего не теряет, но избавится от игрока, которого интересуют только деньги, а не игра! Ему агент накрутил мозги, а своего мнения у него НЕТ! И Локомотив нужен агенту только, чтобы выбить себе и Миранчуку большие деньги, а на эти деньги Миранчук не играет и ещё ГОД играть НЕ БУДЕТ! Не держитесь за этого Миранчука! Избавляйтесь от него как можно скорее, пока дают хотя бы 5 миллионов! Пусть уходит! Зачем Локомотиву ещё ГОД мучиться с Миранчуком и уговаривать его остаться в команде, да ещё НИ ЗА ЧТО платить большие деньги! Миранчук будет только портить атмосферу в Локомотиве и подавать другим ПЛОХОЙ пример отношения к делу - мешать команде показывать игру! Второй круг впереди и команду надо СПЛАЧИВАТЬ, настраивать на результат. Локомотив не тратьте понапрасну ВРЕМЯ и деньги! Избавляйтесь от Миранчука и как можно БЫСТРЕЕ! Дело говорю! Пусть Рубин с ним мучится! Потом в Рубине сами увидят, что Миранчук из себя представляет! Продавайте! ПРОДАВАЙТЕ Миранчука и избавляйтесь от него! Локомотив другого игрока пригласит, кто будет и хочет играть за Локомотив!!!
17:06 2 февраля
spartak ekspress
то то я и смотрю что ты всякий шлак берешь в команду
15:34 2 февраля