09:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Бузникин: "Остались приятные воспоминания о "Локомотиве", но болеть буду за "Краснодар"

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Руководитель селекционной службы "Краснодара" и двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Максим Бузникин в преддверии матча 5-го тура между этими клубами отметил, что ожидает качественного футбола. По его словам, у него остались теплые воспоминания от выступлений за железнодорожников. 
 

– Хочется, чтобы команды показали качественный футбол, который понравится болельщикам. Футбол для этого и создан.

– Матч с "Локомотивом" для вас особенный?

– У меня остались приятные воспоминания от пребывания в "Локомотиве". Тем более сейчас команду возглавил Юрий Семин, с которым я работал, а также Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин. У меня теплые отношения со всеми, но болеть буду за "Краснодар".

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13618

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mazdac

ну ес ли ты сейчас в крас то болей

09:20

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