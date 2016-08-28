Максим Бузникин: "Остались приятные воспоминания о "Локомотиве", но болеть буду за "Краснодар"

Руководитель селекционной службы "Краснодара" и двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Максим Бузникин в преддверии матча 5-го тура между этими клубами отметил, что ожидает качественного футбола. По его словам, у него остались теплые воспоминания от выступлений за железнодорожников.



– Хочется, чтобы команды показали качественный футбол, который понравится болельщикам. Футбол для этого и создан.

– Матч с "Локомотивом" для вас особенный?

– У меня остались приятные воспоминания от пребывания в "Локомотиве". Тем более сейчас команду возглавил Юрий Семин, с которым я работал, а также Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин. У меня теплые отношения со всеми, но болеть буду за "Краснодар".