Максим Бузникин: "Гарай сразу станет игроком основы "Спартака"

Бывший нападающий "Спартака" Максим Бузникин высказал мнение, что защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай не помешает любой команде. Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за переход аргентинца 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.

– Гарай, на ваш взгляд, подходит "Спартаку" и насколько он сейчас необходим команде?

– Гарай – хороший защитник, который не помешал бы любому клубу.

– Сумма в 20 миллионов евро, которую "Спартак" готов заплатить, не слишком высока за него?

– Каждый клуб сам решает, сколько он готов платить за того или иного футболиста. Рынок сейчас такой, сами видите, за сто миллионов и даже за двести уже игроков покупают. Понятно, что для любого клуба 20 миллионов – огромные деньги. А дальше он уже сам решает.

– Насколько важно то, что Гарай уже адаптирован к чемпионату России?

– Это очевидный плюс. Думаю, Гарай не помешает команде и сразу станет игроком основного состава. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)