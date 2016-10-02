Максим Бузникин: "Для "Спартака" выезд в Питер будет серьезной проверкой"

Экс-нападающий "Спартака" Максим Бузникин в преддверии игры 9-го тура чемпионата России красно-белых против "Зенита" высказал мнение, что хозяева поля являются фаворитами матча. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Это будет очень интересный матч, – сказал Бузникин. – "Спартак" сейчас в лидерах, для него выезд в Питер будет серьезной проверкой. "Зенит", на мой взгляд, подходит к матчу в лучшей форме, в том числе и психологической. Плюс домашнее поле – оно хоть и не сыграет решающей роли, но небольшое преимущество сине-бело-голубым даст. (Любовь КОНЯЕВА, Иван ОРЕХОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"