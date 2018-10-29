Максим Боков: "В поражении ЦСКА от "Краснодара" виноват Гончаренко? Нет"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков – о воскресном домашнем поражении армейцев в матче с "Краснодаром" (1:2) в 12-м туре РПЛ. Красно-синие открыли счет на 54-й минуте, но голы Ари на 79-й и Классона на 82-й принесли победу "быкам".

– Гончаренко главный виновник вчерашнего поражения?

– Нет. А почему вы спрашиваете?

– Со стороны показалось, что именно две его замены (Дзагоева на Хосонова и Чалова на Бийола, – Прим. "СЭ") сыграли не в пользу ЦСКА.

– Со всеми бывает. На самом деле здесь нет ничьей вины, кроме, образно говоря, самих футболистов. Тренер делает перестановки по ходу встреч, потому что видит состояние футболистов. К тому же, Хосонов и Бийол вышли на свои позиции, просто стали располагаться чуть ниже. Не считаю, что это вина Гончаренко. Вчерашний результат больше успех "Краснодара", чем неудача ЦСКА. Команда только строится, здесь ничего удивительного нет. Отдельные помарки и ошибки футболистов возможны. Не стоит делать выводы на основании одной игры.

– Потери очков в противостоянии с прямыми конкурентами – не повод задуматься?

– Если вы хотите услышать, что ЦСКА бросил поводья и отдал чемпионство, то глубоко ошибаетесь. Сейчас все только начинается, а в дальнейшем будет намного интереснее.

– Ожидали, что красно-синие станут конкурентоспособными к середине осени?

– Да. Всегда говорил, что несмотря на то, что ЦСКА поменял почти весь стартовый состав, привлек столько молодежи, где средний возраст колеблется между 23-24 годами, он будет выглядеть достойно. Упор сделан на перспективу и результат не заставит долго ждать.

– В чем нужно прибавлять?

– У ЦСКА сейчас игра во всех линиях сбалансирована. Иногда бывают огрехи. Но это человеческий фактор – на поле не роботы выходят. Кто-то где-то ошибся, "зевнул",?не заметил оппонента... Это нормально. Вчерашний

матч игроки и тренеры посмотрят, заново прокрутят в голове и будут готовы к следующему сопернику. Самое главное не допускать системных ошибок. А их в ЦСКА практически нет. (Арман Мкртчян)