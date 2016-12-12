Максим Боков: "Руководители ЦСКА знают сильные стороны Гончаренко"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о назначении на пост главного тренера армейского клуба Виктора Гончаренко. Контракт с белорусским специалистом подписан на два года.

– Пока ничего не могу сказать по поводу прихода на пост главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Если руководство посчитало нужным пригласить этого специалиста, почему нет? Думаю, руководители клуба знают сильные стороны этого тренера, и раз сделали такой шаг, значит, он правильный. Я верю, что Гончаренко сможет удержать ту высокую планку, которую задал Леонид Слуцкий.

Напомним, сегодня ЦСКА подтвердил назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. Гончаренко уже работал в тренерском штабе армейцев с сентября по май 2016 года, после чего возглавил "Уфу". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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