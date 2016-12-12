Максим Боков: "Руководители ЦСКА знают сильные стороны Ганчаренко"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о назначении на пост главного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко. Контракт с белорусским специалистом подписан на два года.

– Пока ничего не могу сказать по поводу прихода на пост главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко. Если руководство посчитало нужным пригласить этого специалиста, почему нет? Думаю, руководители клуба знают сильные стороны этого тренера, и раз сделали такой шаг, значит, он правильный. Я верю, что Ганчаренко сможет удержать ту высокую планку, которую задал Леонид Слуцкий. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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