Максим Боков - об уходе из футбола братьев Березуцких: "Не пройдет и двух месяцев, как результаты ЦСКА пойдут вверх"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков - о завершении карьер братьев Березуцких.



36-летние Алексей и Василий объявили об уходе из футбола сегодня. В составе ЦСКА они играли с 2001 года.



- Очень жалко. Я с ребятами разговаривал и они сказали, что у них есть силы для футбола, но также присутствует эмоциональное опустошение, - сказал Боков. - Братья очень хотели завершить карьеру на хорошей ноте, ЦСКА это удалось в прошлом сезоне. Я их понимаю, потому что сам закончил карьеру в 33 года, правда из-за травмы, но и у них есть свои болячки и повреждения. Главное, что остались эмоции от всего, чего добились эти футболисты. Если у человека есть это чувство, значит, он сделал что-то большое.



- Теперь ЦСКА остался совсем без ветеранов.



- Для молодежи это хорошее подспорье. Конечно, опыта не хватает. Я помню, когда Алексей первым пришел в ЦСКА, еще тогда я играл. У него было столько ошибок, и он получал столько "пихача" от более опытных партнеров. Но Леша, а потом и Василий, выдержали и пошли дальше. В последние годы, уже с их стороны шел подсказ и наставления нынешним молодым - это очень сильно помогает. Я не устаю повторять, что дух ЦСКА находится в характере игроков.



- Но времени у молодежи для раскачки нет.



- Действительно, его всегда не хватает. Но, мне кажется, что есть характерная черта в ЦСКА. Когда к приходят новые люди, они сразу же впитывают в себя этот дух. Не пройдет и двух месяцев как результаты клуба пойдут вверх. (Арман МКРТЧЯН)