20:36 | Футбол — РФПЛ

Максим Боков: "Многие уходят из ЦСКА? Дух армейцев останется в клубе"

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков уверен, что в новом сезоне команда будет конкурентоспособной, несмотря на то, что летом ее могут покинуть многие игроки. Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко объявил, что из клуба уйдут полузащитники Понтус Вернблум и Георгий Миланов. При этом, по словам белорусского специалиста, ЦСКА продолжает вести переговоры с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем.

По информации "СЭ", из ЦСКА также могут уйти хавбек Бибрас Натхо, а также игроки обороны Георгий Щенников и Кирилл Набабкин.

– ЦСКА покидают много игроков. Команда будет на что-то претендовать в следующем сезоне?

– Будет. В те времена, когда мы играли, много уходили и приходили. Но все равно ЦСКА оставался на плаву. Могу сказать одно. Не ясно, кто придет, а кто уйдет. Но дух армейцев все равно останется в клубе. Те, кто приходят, они заражаются духом. Это не объяснить, это внутри каждого. Любого игрока спросите, что такое армейский дух, и никто вам не ответит, это нужно чувствовать. (Арман МКРТЧЯН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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вояка

Звучит торжественно .... однако своих воспитанников из дубля вряд ли наберётся на замену уходящим ; да и уровень дублёров явно не хотя бы такой же как и ушедшие ... бабок на покупку тоже не густо. Так что подобные смелые заявления по меньшей мере преждевременны.

21:15

Andyk1

Макс, дух это у пятачковых..мы Команда!!

20:51

spetrov

Макс Боков - наш человек.

20:37

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