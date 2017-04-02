Максим Боков: "Матч "Рубин" – "Зенит" завершится вничью со счетом 2:2

Бывший защитник "Зенита" Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча "Рубин" – "Зенит", который проходит в эти минуты на "Казань-Арене".

– Основная сложность, с которой предстоит столкнуться питерцам – неожиданные быстрые и продуктивные атаки соперника, так как "Рубин" умеет делать это качественно, "Зенит" же, в сою очередь, не может похвастаться стабильной обороной. На мой взгляд, матч завершится вничью – 2:2. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"