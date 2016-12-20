Максим Боков: "Лунев? Я всегда считал, что у "Зенита" проблемы с защитой, а не с вратарем"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков объяснил, почему российские клубы начали скупать молодых голкиперов. Также он отметил, что проблемы сине-бело-голубых вовсе не во вратарской линии.

– Почему Лунев переходит в "Зенит"? Луческу не доверяет Лодыгину. Вот и все. Мы свидетели, как он жаловался на своих вратарей. Мне, конечно, тяжело судить, но я говорил, что у питерцев всегда были проблемы с обороной, а не с вратарем. Но "хозяин-барин". Еще один российский голкипер – большое подспорье всем остальным.

– Кто станет первым? Лунев, Кержаков или Лодыгин?

– Скажу так: все три вратаря одного уровня.

– Лунев приехал из "Уфы". Лодыгин – из Греции. У "Зенита" проблемы с вратарской школой?

– Тренеры вратарей сине-бело-голубых – Бирюков, Окрошидзе – отличные голкиперы. Еще я с ними играл. Думаю, "Зенит" и сейчас не страдает нехваткой игроков на эту позицию. Не знаю, что происходит. Это решение главного тренера

– По вашему мнению, Луческу не доверяет молодым зенитовцам? Может, лучше было вернуть Бабурина в основную команду?

– Да, думаю, это было бы выходом из ситуации. Это мое мнение. Но, думаю, и многих других специалистов.

– Этой зимой еще один российский вратарь переехал в большой город. Александр Селихов. С чем это связано?

– Искусственно нагнетают обстановку во вратарской среде. Давайте посмотрим правде в глаза. Очень много разговоров, кто же заменит Акинфеева в сборной. Они делят шкуру еще не убитого медведя! Поэтому на первые роли и выходят молодые вратари. Каждый клуб стремится заполучить такого. Как будто мода пошла.

– А ЦСКА последует этой моде?

– А зачем? У армейцев есть вратарь номер один и очень хорошие молодые вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников. Об этом даже речи быть не может. (Ярослав СУСОВ)