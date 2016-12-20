Максим Боков: "Лунев? Я всегда считал, что у "Зенита" проблемы с защитой, а не с вратарем"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков объяснил, почему российские клубы начали скупать молодых голкиперов. Также он отметил, что проблемы сине-бело-голубых вовсе не во вратарской линии.
– Почему Лунев переходит в "Зенит"? Луческу не доверяет Лодыгину. Вот и все. Мы свидетели, как он жаловался на своих вратарей. Мне, конечно, тяжело судить, но я говорил, что у питерцев всегда были проблемы с обороной, а не с вратарем. Но "хозяин-барин". Еще один российский голкипер – большое подспорье всем остальным.
– Кто станет первым? Лунев, Кержаков или Лодыгин?
– Скажу так: все три вратаря одного уровня.
– Лунев приехал из "Уфы". Лодыгин – из Греции. У "Зенита" проблемы с вратарской школой?
– Тренеры вратарей сине-бело-голубых – Бирюков, Окрошидзе – отличные голкиперы. Еще я с ними играл. Думаю, "Зенит" и сейчас не страдает нехваткой игроков на эту позицию. Не знаю, что происходит. Это решение главного тренера
– По вашему мнению, Луческу не доверяет молодым зенитовцам? Может, лучше было вернуть Бабурина в основную команду?
– Да, думаю, это было бы выходом из ситуации. Это мое мнение. Но, думаю, и многих других специалистов.
– Этой зимой еще один российский вратарь переехал в большой город. Александр Селихов. С чем это связано?
– Искусственно нагнетают обстановку во вратарской среде. Давайте посмотрим правде в глаза. Очень много разговоров, кто же заменит Акинфеева в сборной. Они делят шкуру еще не убитого медведя! Поэтому на первые роли и выходят молодые вратари. Каждый клуб стремится заполучить такого. Как будто мода пошла.
– А ЦСКА последует этой моде?
– А зачем? У армейцев есть вратарь номер один и очень хорошие молодые вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников. Об этом даже речи быть не может. (Ярослав СУСОВ)
sozerzator
Макс, родной, тебе московские разводят на зенитовский "раздрай". Не лей воду на чужую мельницу, пиарь себя по-другому.
20:19
grroznyi85
Они делят шкуру еще неубитого не медведя!----------Твоя моя не понимать.)))
19:32