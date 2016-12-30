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Максим Боков: "Хотел бы поработать вместе с Семаком"

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков рассказал, что для Сергея Семака значит назначение главным тренером "Уфы". Семак стал новым главным тренером "Уфы". Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года.

 
Сергей СЕМАК.Семак в "Уфе": долгожданный

- Переход в "Уфу" вовсе не риск для Семака, – сказал Боков.– Хочу поздравить его с назначением и началом индивидуальной карьеры. Он имеет огромный опыт как игрок и помощник тренера. Пришло время индивидуализировать его карьеру.

– Не слишком ли резко начинать карьеру сразу в клубе чемпионата России, у которого еще и успешно идут дела?

– Ничего страшного здесь не вижу. Уважение от игроков он будет иметь стопроцентное. Да и кредит доверия у него есть. Это большой вызов для Семака. Каждый по-своему хорош. Все мыслят по-разному и могут принести что-то новое. Лучше ли он Гончаренко? Время покажет.

– Хотели бы когда-нибудь работать с вместе с Семаком. Например, он – главным тренером ЦСКА, а вы – его помощником?

– Почему нет? С такими умными людьми поработать не грех.(Ярослав СУСОВ)

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