Максим Боков: "Еременко - большая потеря для ЦСКА"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков уверен, что не стоит ждать изменения в игре армейцев из-за 30-дневной дисквалификации хавбека Романа Еременко. По его словам, в клубе есть футболисты, способные заменить полузащитника.

- Если УЕФА молчит, значит, разбирательство еще продолжается, - сказал Боков. - Подождем официального заявления от организации.

- Поговорим о футбольных последствиях. Насколько серьезна потеря Еременко для армейцев?

- Роман - ключевой игрок ЦСКА. Это большая потеря. Он сейчас находится в таком состоянии, в котором его очень сложно заменить, но ничего невозможного нет. Кому-то нужно взять инициативу в свои руки. Появлялись же такие звезды, как Хонда, Карвалью или Муса. Может, среди молодых армейцев кто-то проявит лидерские качества и достойно заменит Рому.

- Кто? Головин, Гордюшенко?

- Любой из них.

- Как изменится ЦСКА теперь?

- Не стоит ждать изменения игры армейцев. Верю, что Головин или Натхо вернутся в состав, пока нет Еременко. (Ярослав СУСОВ)