Максим Боков: "Думаю, "Зенит" и "Спартак" сыграют вничью - 2:2"

Бывший защитник "Зенита" Максим Боков в преддверии игры 9-го тура чемпионата России питерцев против "Спартака" высказал мнение, что болельщиков ждет открытый футбол. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Это встреча двух непримиримых соперников, – сказал Боков. – Ни одна из команд не станет отсиживаться в обороне. И "Зенит", и "Спартак" обладают мощными атакующими футболистами. Думаю, никто закрываться не будет. Предстоит интересная игра. У сине-бело-голубых есть Дзюба и Кокорин, а у красно-белых – Промес, который отлично взаимодействует со всеми игроками. Оба клуба имеют резервы, которые они будут активно использовать в предстоящей встрече. В "Спартаке" травмирован Комбаров, но, уверен, его смогут заменить, несмотря на то что он игрок стартового состава. Они же не одним футболистом богаты. Скорее всего, будет боевая ничья – 2:2. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"