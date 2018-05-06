Максим Боков: "Динамо" отберет очки у "Спартака" – и ЦСКА станет вторым"

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал "СЭ" итоги встречи 29-го тура РФПЛ между красно-синими и "Арсеналом" (6:0), а также оценил шансы столичного клуба в борьбе за второе место.

– Эта разгромная победа поможет ЦСКА в следующем матче. Но никаких шапкозакидательских настроений не будет, – отметил Боков. – На кону стоит прямая путевка в групповой турнир Лиги чемпионов. Команда однозначно соберется на заключительную игру. До победы "Локомотива" над "Зенитом" у ЦСКА сохранялись шансы на чемпионство. Нельзя было списывать армейцев со счетов ни тогда, ни сейчас.

– "Спартак" опережает ЦСКА на одно очко. Впереди у красно-белых – "Динамо" дома, у красно-синих – "Анжи" тоже на своем поле. При таком раскладе каковы шансы команды Гончаренко занять второе место?

– Большие. Пусть говорят, что бело-голубые решили все задачи, а красно-белые больше мотивированы. Вывеска "Спартак" – "Динамо" говорит сама о себе. Испокон веков эти соперники проводили дерби в бескомпромиссной борьбе. Уверен, что динамовцы дадут бой и отберут очки у соперника. (Игорь НОВИКОВ)