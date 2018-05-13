Максим Боков: "ЦСКА за счет огромного желания добился своего. "Спартаку" же не хватило стабильности"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что армейцы заслуженно заняли второе место в чемпионате России, опередив "Спартак", и получили прямую путевку в Лигу чемпионов на сезон-2018/19. Команда под руководством Виктора Гончаренко обеспечила участие в главном еврокубковом турнире, обыграв в 30-м туре премьер-лиги "Анжи" (2:1), в параллельной встрече красно-белые проиграли "Динамо" (0:1).

– ЦСКА заслужил второе место?

– Да. Заслужил, потому что та молодежь, которая созрела, уже влилась в состав и стала неотъемлемой ее частью. Очень редко бывает, когда молодой игрок выходит на поле и не подхватывает "звездняк". Много примеров можно привести. В ЦСКА они пришлись ко двору и продолжали играть, а опытные футболисты поддерживали их. Думаю, что Виктор Михайлович сделал сплав молодости и опыта.

– В концовке чемпионата больше шансов на серебро давали "Спартаку". В чем армейцы превзошли красно-белых?

– ЦСКА за счет огромного желания добился своего. "Спартаку" же не хватило стабильности. Если сравнивать с прошлым сезоном, они провели чемпионат тогда ровнее. Можно сказать, что им везло на последних минутах в чемпионском сезоне, но везет сильнейшим. Здесь обратная ситуация, когда не находилось игрока и сил, чтобы до конца "выносить" команду соперника. Сегодняшний их проигранный матч, (с "Динамо" – Прим. "СЭ") скорее заслуга гостевой команды, чем вина "Спартака".

– ЦСКА сегодня провел не лучший свой матч.

– Не лучший, согласен. Это нормально, потому что на кону стоял прямой проход в группу Лиги чемпионов, и все-таки это последняя игра. Я могу сказать по себе. Первая и последняя игры очень важные в психологическом плане. (Арман МКРТЧЯН)

Витинью - герой. ЦСКА - второй //

Виктор Гончаренко: "Фантастический результат!"



