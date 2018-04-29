Максим Боков: "ЦСКА победит "Зенит"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита", а сейчас-тренер ДЮСШ красно-синих Максим Боков дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата России между бывшими командами. Матч пройдет на арене "Санкт-Петербург" в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 16:30. ЦСКА идет на втором месте с 51 очком, "Зенит" – на четвертом с 49-ю.

– Явного фаворита в этом противостоянии, конечно, нет, хотя, если судить по последним матчам, у питерцев есть проблемы в обороне. ЦСКА же, как и всегда, набирает ход к концу чемпионата,-сказал Боков. – По моему мнению, армейцы победят в упорной борьбе с минимальным перевесом. "Зенит", скорее всего, сможет забить, но выиграть – вряд ли.

– Антон Заболотный пока ни разу не отличался в составе сине-бело-голубых в официальных встречах. Игра против не чужого ему ЦСКА – хороший повод прервать голевую засуху, не так ли?

– Желаю Антону наконец забить, но, надеюсь, что это случится не в матче против москвичей.

– Когда же Заболотного прорвет?

– Тяжело сказать, форварды – люди зависимые. Они могут и сами создать себе момент, но чаще всего находятся там, куда до них нужно доставлять мяч. Заболотному нужно забить какой-нибудь простенький гол, и тогда у него все наладится. (Иван ТОРОПЦЕВ)