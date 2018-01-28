Максим Боков: "ЦСКА нужны скоростные нападающие, как Муса"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков положительно оценил возможную аренду Ахмеда Мусы у "Лестера". Он отметил, что переход в московскую команду даст нигерийцу возможность набрать форму перед чемпионатом мира.

– По данным СМИ, сегодня Муса должен пройти обследование перед переходом в ЦСКА. Как вы смотрите на возвращение этого футболиста в стан армейцев?

– Положительно. Нам нужны нападающие скоростного плана, как Муса. И для него это будет лучше перед чемпионатом мира. Все-таки у Мусы в "Лестере" было мало игровой практики. Он провел всего четырнадцать матчей. А в ЦСКА Ахмед как раз поднаберет форму.

– Армейцы его берут без права выкупа. Это плохо или главное для ЦСКА – заполучить этого нападающего?

– Понимаете, сейчас нашим молодым форвардам нужен игрок, на которого они будут смотреть. Если брать предыдущие годы, таким был Вагнер Лав и тот же Думбья. То есть ребятам будет на кого равняться и с кем конкурировать. Это самое главное.

– Как думаете, Мусе потребуется время на адаптацию или ждете от него результатов сразу?

– Сложно сходу ожидать результатов, и мы не вправе сразу на него наезжать. Думаю, Муса немного пообвыкнется, хотя, с другой стороны, он со всеми игроками уже вступал. Единственное, сложно переходить из одной системы в другую. Но, думаю, что надолго это не затянется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)