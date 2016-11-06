12:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Боков: "ЦСКА ничего не остается, кроме как биться за победу в матче с "Амкаром"

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков уверен, что армейцам будет сложно пробить оборону "Амкара" в матче 13-го тура чемпиона России. По его словам, армейцам ничего не остается, кроме как выходить на поле и биться за победу.

- Если анализировать ту игру, которую демонстрирует "Амкар" в последних встречах, думаю, ЦСКА будет сложно пробить оборону, - начал Боков. - Подопечные Гаджиева играют в закрытый футбол. Сегодня матч должен получиться интересным. ЦСКА ничего не остается, кроме как выходить на поле и биться за победу.

Конечно, вместо травмированного Дзагоева и отсутствующего Еременко есть, кого выпустить, но будет ли эта замена равноценной? Можно попробовать дать шанс молодым. Вся ситуация должна вызывать у футболистов не унылое настроение из-за потери игроков, а интерес, как сыграть без них. Основная проблема, с которой могут столкнуться армейцы сегодня - это массивная оборона и быстрые контратаки соперника. Но, несмотря на это, считаю, что ЦСКА одержит победу - 2:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция мачта ЦСКА - "Амкар"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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эстонский армеец

В футбол надо ИГРАТЬ!!! Будут "биться" - ничего не получится.

12:41

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