Максим Боков: "ЦСКА ничего не остается, кроме как биться за победу в матче с "Амкаром"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков уверен, что армейцам будет сложно пробить оборону "Амкара" в матче 13-го тура чемпиона России. По его словам, армейцам ничего не остается, кроме как выходить на поле и биться за победу.

- Если анализировать ту игру, которую демонстрирует "Амкар" в последних встречах, думаю, ЦСКА будет сложно пробить оборону, - начал Боков. - Подопечные Гаджиева играют в закрытый футбол. Сегодня матч должен получиться интересным. ЦСКА ничего не остается, кроме как выходить на поле и биться за победу.

Конечно, вместо травмированного Дзагоева и отсутствующего Еременко есть, кого выпустить, но будет ли эта замена равноценной? Можно попробовать дать шанс молодым. Вся ситуация должна вызывать у футболистов не унылое настроение из-за потери игроков, а интерес, как сыграть без них. Основная проблема, с которой могут столкнуться армейцы сегодня - это массивная оборона и быстрые контратаки соперника. Но, несмотря на это, считаю, что ЦСКА одержит победу - 2:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция мачта ЦСКА - "Амкар"