Максим Боков: "Что творится с Акинфеевым? Да ничего! Все нормально"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков отметил настрой "Монако" на очную встречу команд в четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3). Также Боков высказал мнение, что смена главного тренера армейцев не приведет к лучшему результату.

– Поражению ЦСКА в матче с "Монако" способствовал сам соперник, – сказал Боков. – Хоть это и не ведущая команда Европы, однако на встречу с армейцами настроилась и показала отличный результат. Подопечные Слуцкого не предвидели такого итога. Все атаки ЦСКА соперник разбивал, был активнее, создавал больше моментов у чужих ворот.

Что творится с Акинфеевым? Да ничего! Все нормально. Пропускает же не только он, а вся команда. Не думаю, что армейцам стоит менять тренера. К лучшему результату это все равно не приведет. Просто нужно работать, засучив рукава. (Любовь КОНЯЕВА)