Максим Боков: "Армейцы покажут "Зениту" кузькину мать"

Бывший защитник "Зенита" и ЦСКА Максим Боков поделился с "СЭ" своими ожиданиями от предстоящего в воскресенье матча 14-го тура чемпионата России, в котором армейцы примут питерцев в Москве. Начало встречи - в 19.00 по московскому времени.

- Обилия голов не случится – это однозначно. У ЦСКА хорошая оборона, и "Зенит" в последнее время поработал над защитой, чего не было в предыдущие годы, - сказал Боков. – Интересно посмотреть на тренерские ходы, прежде всего – замены. И у Гончаренко, и у Семака прослеживались нестандартные действия.

- У ЦСКА много травмированных, в том числе, один из лидеров Марту Фернандес выбыл. Это сильно ослабит красно-синих?

- Армейцев ослабить невозможно. Из года в год потери приличные, но как-то команда выбирается из ситуации всякий раз. Резервы ЦСКА всегда находит, причем внутренние. Да, потери ощутимые – тот же Фернандес. Но ребята будут настраиваться, как на последнюю игру, и покажут сопернику кузькину мать.

- То есть "Зенит" – не явный фаворит?

- Нет, потому что в этом противостоянии из года в год я ни разу не видел фаворита. (Игорь Новиков)

После 13-ти туров "Зенит" лидирует в премьер-лиге, набрав 31 очко. ЦСКА занимает пятое место с 20 очками.