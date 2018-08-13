Максим Беляев: "Вполне могу представить себя в серии А"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев в интервью клубной пресс-службе признался, что хотел бы заиграть в чемпионате Италии. Игрок обороны отметил, что ему нравится атмосфера на играх серии А.

– Можете представить себя в зарубежном чемпионате?, – вопрос Беляеву.

– Вполне, например, в итальянской серии А. Италия для нас с Кристиной (женой защитника. – Прим. "СЭ") не чужая страна. Жена уже выучила итальянский. В перспективе было бы интересно попробовать себя на Апеннинах. Нравится атмосфера на матчах. В декабре 2013 года побывал на игре Лиги чемпионов на Сан-Сиро, "Милан" встречался с "Аяксом".