Максим Беляев: "Условия были тяжелыми, но март в России - это зимний месяц"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев заявил, что условия матча 21-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0) оказались тяжелыми. Беляев отметил игру своей команды в обороне, которая позволила добиться победы.

– Как сегодняшняя погода? Было видно, что игроки часто поскальзывались.

– Не первый раз играем в таких условиях. Надо понимать, что март в России – это зимний месяц. Раз уж поставили матч на эти числа – приходится играть. А так – да, условия тяжелые.

– В таких условиях обыграли "Анжи", теперь вот "Ахмат". Может, с "Ростовом" тоже пускай снег идет?

– Нет, лучше все-таки играть в футбол, чем так, как сегодня. Конечно, мы пытались что-то разыгрывать. В первом тайме поле вообще было близко к идеальному для марта месяца. Во втором тайме пошел снег, появилась "каша", и пришлось больше использовать длинные передачи.

– Произошло перестроение после ухода Хабиба. В этом плане было сложно?

– Мы на сборах наигрывали разные варианты, разные наработки у нас были. В том числе и с двумя нападающими и двумя центральными полузащитниками, и в той схеме, с которой мы сегодня начинали игру. Так что перестроились неплохо, и каждый футболист понимал, что ему надо делать.

– Как удалось сделать так, что сопернику практически ничего не удалось создать у тульских ворот?

– Мне кажется, они атаковали достаточно интересно и остро. Но мы своими оборонительными действиями не позволили им ничего реализовать.

– Сегодня пришлось играть без Сунзу. Как вам игралось в связке с Григалавой?

– Все сборы мы играли вместе, притирались. Там уже сыгрались, сегодня оставалось выйти и продемонстрировать наработки.

– Как атмосфера на стадионе, все-таки было достаточно холодно?

– Зная наших тульских болельщиков, я ожидал, что сегодня будет колоссальная поддержка, впрочем, как и всегда. Огромное им спасибо, и ждем на следующем матче. (Петр ПОРТЯНСКИЙ).