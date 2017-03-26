Максим Беляев: "Судейство в матче с "Зенитом"? А зачем его обсуждать? Мы же не можем матч переиграть"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев заявил, что судейство в матче 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) было нормальным. Футболист отметил, что нет смысла говорить о голе Данни из положения вне игры, если нет возможности переиграть встречу.

– В принципе, с судейством в матче с "Зенитом" все было нормально. Хотя, конечно, некоторые эпизоды можно было трактовать по-разному.

– Данни после матча признал, что забил гол из офсайда. Не обсуждали это в раздевалке?

– А смысл? Если бы это помогло нам улучшить результат... Но мы же не можем матч переиграть, правильно? Нет смысла об этом говорить. (Ярослав СУСОВ)