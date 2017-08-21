Максим Беляев спас бездомную собаку

Защитник "Арсенала" Максим Беляев вместе с супругой Кристиной недавно взяли бездомную собаку, найденную в Туле, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что начале августа футболист увидел в центре Тулы дворняжку. Когда-то у нее был хозяин, о чем свидетельствовал ошейник. Беляев решил не оставлять собаку в беде. Первым делом ее накормили и искупали, уже в Москве, где живут Беляевы, нового друга отвезли в собачий салон – еще раз помыли и сделали стрижку.

– В нашей квартире дружно живут пять животных – три кота, кошка, которых мы подобрали на улице или взяли из приютов, и вот теперь собака, – сказала супруга футболиста. – Она оказалась очень умной и спокойной, с нетерпением ждет нас дома. Дворняжке мы еще не придумали имя. Может, болельщики помогут?

Кристина считает, что лучше не покупать животных, а брать с улицы, чтобы избавить их от страданий и дать шанс на лучшую жизнь.