Максим Беляев: "Спартак" с Кононовым будет бороться за чемпионство уже в этом сезоне"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев подчеркнул, что Олег Кононов до последнего выкладывался на посту главного тренера клуба. В начале ноября он покинул туляков, а сегодня официально возглавил "Спартак".

- Всю информацию мы узнавали из интернета, - сказал Беляев в эфире передачи "8-16". - Мы все профессионалы, все свое дело выполняем от и до. Олег Георгиевич был с нами до конца, профессионально выполнял обязанности, никто не чувствовал, что он скоро может нас покинуть.

Информация об уходе тренера ни на что не влияет. Если будем плохо играть, болельщики не поймут, мы и для них играем.

С игроками был прощальный разговор, хорошо, что он ушел в "Спартак" на такой положительной ноте.

Уверен, Олег Георгиевич может поставить "Спартаку" чемпионский футбол и, не исключаю, будет бороться с ним за золото. Уже в этом году.