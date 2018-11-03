Максим Беляев рассказал, зачем танцевал вальс на поле

Защитник "Арсенала" Максим Беляев, забивший единственный мяч команды в матче 13-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (3:1), придумал свой фирменный жест.

- Если помните, Дзюба радовался, что у него появился фирменный жест. Я пусть и не так часто отличаюсь, но теперь тоже нашел свой фирменный жест. В первый раз станцевал вальс в Туле, когда забил победный мяч "Динамо". Мы как раз отмечали с женой 5 лет с момента нашего знакомства. И вот сейчас продолжил традицию. К сожалению, этот мяч нам ничего не дал, проиграли, но все равно приятно было так отметить.

- Но танец-то парный. Может, нужно было партнера найти?

- Меня бы неправильно поняли. Просто представлял, что на поле со мной жена. Она все это видит и очень радуется. (Юлия Яковлева)