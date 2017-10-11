Максим Беляев: "Хотел уехать за границу, но не получилось. Паспорт РФ? До свидания"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев рассказал, что хотел в свое время уйти из "Локомотива"​ в зарубежный клуб. В составе железнодорожников он выступал с 2009 по 2015 год (с перерывами). По его словам, за границу ему не удалось перейти из-за российского паспорта.

– В "Локомотиве" была ситуация: пригласили Ведрана Чорлуку, он играл в "Тоттенхэме", в сборной Хорватии, – сказал Беляев в интервью клубной пресс-службе. -А я молодой игрок, 20 лет, ему 26 или 27. Любой, даже отдаленный от футбола человек, поймет, что сложно молодому футболисту, у которого нет игровой практики, конкурировать. Неравные условия конкуренции получаются.

Когда у меня закончился контракт с "Локомотивом", я хотел на все плюнуть и уехать за границу. Неважно, за какие деньги, лишь бы просто где-то там попробовать свои силы, но не получилось. Паспорт РФ? До свидания.