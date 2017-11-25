17:33 | Футбол — РФПЛ

Максим Беляев: "Если играть не на победу, то на что?"


Защитник "Арсенала" Максим Беляев после первого тайма матча 18-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что его команде нужно быстрее перестраиваться из атаки в оборону. К перерыву туляки ведут 1:0.

- Мы играем на победу. Если не играть на победу, то на что? - сказал Беляев в эфире канала "Наш футбол". - Пока все получается, нужно продолжить в том же духе. 

- Самый опасный игрок в первом тайме у соперника?

- Вся атакующая линия у них интересная. Нам нужно быстрее переходить из атаки в оборону, разбирать своих.

Трансляция матча "Тосно" - "Арсенал" 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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