Максим Беляев: "Если играть не на победу, то на что?"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев после первого тайма матча 18-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что его команде нужно быстрее перестраиваться из атаки в оборону. К перерыву туляки ведут 1:0.

- Мы играем на победу. Если не играть на победу, то на что? - сказал Беляев в эфире канала "Наш футбол". - Пока все получается, нужно продолжить в том же духе.

- Самый опасный игрок в первом тайме у соперника?

- Вся атакующая линия у них интересная. Нам нужно быстрее переходить из атаки в оборону, разбирать своих.

Трансляция матча "Тосно" - "Арсенал"