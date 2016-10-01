Максим Беляев: "Было бы глупо играть с "Локомотивом" в открытый футбол"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев после ничьей с "Локомотивом" (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что игра с бывшей командой была для него особенной, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Футболист ранее выступал за "Локомотив".

– Как планировали играть против "Локомотива" и акцентировали ли внимание на флангах соперника?

– Было бы глупо играть с "Локомотивом" в открытый футбол. Мы изначально выбрали тактику игры на контратаках, терпели, держались в обороне и ждали свой момент. Нашли его в конце первого тайма.

– Был ли пенальти, как вам показалось?

– По горячим следам не берусь судить, надо смотреть повтор.

– Для вас этот матч был принципиальным, все-таки "Локомотив" вас воспитал?

– Конечно, это не рядовой матч для меня, все-таки приехал к себе домой. Матч был особенным. Но я знал, что не нужно перегорать.

– Не общались с ребятами из "Локомотива"?

– Никто не подкалывал меня. А перед игрой я пообщался с ребятами, посмеялись, вспомнили былое.

– "Арсенал" забил после затяжной серии. Это раскрепостило команду?

– Ничего страшного и не было. Голы еще придут. В прошлых матчах были хорошие подходы и моменты, но что-то не шло.

– В связи с тем, что пропустили на последней минуте, больше разочарования от результата?

– Если бы сказали, что сегодня увезем ничью из Черкизово, все бы радовались. Но победу мы упустили, не досчитались двух очков.