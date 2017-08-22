Макет памятника Федору Черенкову. Фото

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на своем официальном сайте опубликовало изображения макета памятника Федору Черенкову. Памятник легендарному футболисту "Спартака" и сборной СССР будет установлен на Троекуровском кладбище.
Сообщается, что памятник будет сделан из мрамора и бронзы, постамент и основа – мрамор красно-белых цветов, бюст – из бронзы.
Напомним, что сбор средств на памятник организует "Фратрия" совместно с благотворительным фондом "Красно-белое сердце" и футбольным клубом "Спартак", на данный момент удалось собрать несколько сотен тысяч рублей.
Анастасия Черенкова: "Памятник отцу? Начинаем действовать" //
Поставят ли памятник на могиле Черенкова в этом году?
Дополнительная информация
http://fratria.ru/news/2017/08/22/maket_pamyatnika_fjodoru_cherenkovu/