10:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Макеев проведет для фанатов "Спартака" экскурсию по "Открытие Арене"

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Защитник "Спартака" Евгений Макеев проведет для болельщиков экскурсионный тур по стадиону и музею. Мероприятие состоится сегодня, а после него все желающие смогут взять у игрока автограф и сделать с ним фото.

В сообщении на официальном сайте "Спартака" говорится следующее:

Защитник красно-белых зайдет вместе с вами в домашнюю раздевалку, где приоткроет некоторые секреты спартаковской "кухни", проводит вас на тренерскую скамейку, к памятнику братьям Старостиным и Федору Черенкову, в зал для пресс-конференций, VIP-ложу, поделится своими впечатлениями от игры на "Открытие Арене". В спартаковском музее болельщики смогут сфотографироваться с Евгением Макеевым и взять у него автограф.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/96993/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jeans

Хоть в чем-то пригодился.

11:04

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