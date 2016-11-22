Макеев проведет для фанатов "Спартака" экскурсию по "Открытие Арене"

Защитник "Спартака" Евгений Макеев проведет для болельщиков экскурсионный тур по стадиону и музею. Мероприятие состоится сегодня, а после него все желающие смогут взять у игрока автограф и сделать с ним фото.

В сообщении на официальном сайте "Спартака" говорится следующее:

Защитник красно-белых зайдет вместе с вами в домашнюю раздевалку, где приоткроет некоторые секреты спартаковской "кухни", проводит вас на тренерскую скамейку, к памятнику братьям Старостиным и Федору Черенкову, в зал для пресс-конференций, VIP-ложу, поделится своими впечатлениями от игры на "Открытие Арене". В спартаковском музее болельщики смогут сфотографироваться с Евгением Макеевым и взять у него автограф.