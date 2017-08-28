Макбет Сибайя: "Рад был видеть, как Нобоа прогрессирует не только в футболе, но и в жизни"

Бывший полузащитник "Рубина" Макбет Сибайя отметил, что рад был играть с хавбеком "Зенита" Кристианом Нобоа в казанской команде с 2007 по 2011 год. Он также добавил, что эквадорец прогрессирует не только в футболе, но и в жизни.

– Рад помочь 20-летнему парню, а теперь 32-летнему. Рад был играть с ним вместе и видеть, как он прогрессирует не только в футболе, но и в жизни, и становится мужчиной, – написал в Твиттере Сибайя.

В текущем сезоне Нобоа провел две игры за санкт-петербургскую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.