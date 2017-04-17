Макар обошел Болгарина в выборе имени для талисмана "Амкара"

Болельщики выбрали имя для бессменного талисмана "Амкара" рысенка Рысика, информирует официальный сайт клуба. Теперь красно-черного рысенка официально зовут Макар.
Голосование стартовало в марте этого года. Болельщики предложили несколько десятков вариантов имени для талисмана. В итоговом голосовании приняли участие почти пять тысяч человек. По результатам голосования наиболее востребованными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Также были варианты Болгарин, Карбамидик и Ампер.
Торжественная церемония с участием рысенка Макара пройдет в перерыве матча "Амкар" – "Краснодар".
Серёга СМ 63 регион
а болгарином назвали бы ...глядишь филя киркоров спонсором бы клуба стал ))
15:11
Серёга СМ 63 регион
аммиаком ладно не назвали))
15:09
DoctorSadis7
А почему Колян, лысый или рыжий не рассматривались?
14:31
shpasic
для Рысика выбрали имя Макар? хорошо ещё, что Гажди Гаджиева не додумались величать Петром Ивановичем.
14:05