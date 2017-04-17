13:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Макар обошел Болгарина в выборе имени для талисмана "Амкара"

0
0
0
0
4

Болельщики выбрали имя для бессменного талисмана "Амкара" рысенка Рысика, информирует официальный сайт клуба. Теперь красно-черного рысенка официально зовут Макар.

Голосование стартовало в марте этого года. Болельщики предложили несколько десятков вариантов имени для талисмана. В итоговом голосовании приняли участие почти пять тысяч человек. По результатам голосования наиболее востребованными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Также были варианты Болгарин, Карбамидик и Ампер.

Торжественная церемония с участием рысенка Макара пройдет в перерыве матча "Амкар" – "Краснодар".

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31942/

0
0
0
0
4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Серёга СМ 63 регион

а болгарином назвали бы ...глядишь филя киркоров спонсором бы клуба стал ))

15:11

Серёга СМ 63 регион

аммиаком ладно не назвали))

15:09

DoctorSadis7

А почему Колян, лысый или рыжий не рассматривались?

14:31

shpasic

для Рысика выбрали имя Макар? хорошо ещё, что Гажди Гаджиева не додумались величать Петром Ивановичем.

14:05

Материалы других СМИ