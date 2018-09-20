Мак назвал стадион "Санкт-Петербург" лучшим в Европе

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак считает стадион "Санкт-Петербург" лучшей европейской ареной.

- Для меня арена "Зенита" - лучшая в Европе. Наш стадион – это фантастика. Когда он заполнен, атмосфера просто прекрасная. Никогда не видел такой симпатичной арены. Да, мне еще нравится стадион в Краснодаре, но атмосфера на петербургском стадионе лучшая в Европе. Зимой огромным преимуществом становится крыша. На "Петровском" было холодно, такого нет на новой арене. К тому же зрители теперь ближе к полю", - цитирует Мака "РИА Новости".

Стадион "Санкт-Петербург" оснащен выдвигающейся крышей и позволяет поддерживать комфортную температуру внутри чаши в любое время года.