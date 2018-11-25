Магомед-Шапи Сулейманов: "Случилось – забили с Игнатьевым в одном матче"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после победы над "Арсеналом" (3:0) заявил, что наконец-то забил с форвардом Иваном Игнатьевым в одном матче, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Первый тайм был не особо хорошего содержания, – отметил Сулейманов. – Во втором тайме наша команда добавила, нашла свободные зоны у соперника и увеличила свое преимущество. А в первом тайме, кроме гола, больше и выделить нечего.

– Подстегнул ли вас гол Игнатьева, чтобы забить свой?

– Конечно, я очень рад за него. И да, этот гол меня подстегнул. Влад мне говорил: "Когда мы уже вместе забьем в одном матче?". Вот, сегодня это случилось. (Екатерина Потапова)