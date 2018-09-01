Магомед-Шапи Сулейманов: "Никого рядом не было - я ударил и забил"

Нападающий "Краснодара" и автор победного гола Магомед-Шапи Сулейманов после победы над "Локомотивом" (2:1) заявил, что его гол получился неплохим. Также на шуточный вопрос о том, что он ест для того, чтобы так играть, тот, ответил, что употребляет обычную пищу.

- Спасибо за поздравления, - поблагодарил Сулейманов. - Как забил? Куэва подал внешней стороной стопы на фланг. Я убирал мяч под левую ногу, хотел покатить, но рядом никого не оказалось. Я ударил низом. Получилось неплохо.

- Что скажете о матче?

- "Локомотив" - чемпион страны, он приехал сюда за победой. Но с такими командами интереснее и легче, потому что они играют в атакующий футбол, появляются свободные зоны. Была равная игра.

- Вы уже второй матч выстреливаете. В чем причина?

- Не знаю. Хочу поблагодарить руководство и главного тренера за доверие. Меня выпускают, и я хочу показать максимум. Наверно, с этим связано.

- Вы начали сезон в ОЛИМП - ФНЛ, продолжаете в РПЛ. Насколько тяжело перестраиваться?

- Во втором дивизионе тоже хороший уровень. Там бывают очень тяжелые матчи с лидерами. Там я, можно сказать, окреп, и в принципе понимаю, чего можно ждать от премьер-лиги.

- Пресса задается вопросом: что вы вообще едите?

- (Улыбается). Обычную еду. (Екатерина ПОТАПОВА)

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