Магомед Оздоев: "Звали в "Шахтер", предлагали очень много денег"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в эфире программы "Культ тура" сообщил, что у него было выгодное предложение от донецкого "Шахтера". Украинский клуб предлагал хавбеку на 1 миллион 300 тысяч евро в год больше, чем у него была зарплата в "Локомотиве", за который Оздоев тогда выступал.

- В Германию звали, в "Гамбург", когда еще в "Локомотиве играл", - заявил Оздоев. - Предложение от "Шахтера" было.

- Много предлагали?

- Очень много, но я уже переподписал контракт с "Локомотивом".

- Во сколько зарплата была бы больше, если бы перешли в "Шахтер"?

- В три - три с половиной. На 1 миллион 300 тысяч евро в год больше.