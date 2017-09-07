Магомед Оздоев: "Возвращение Наваса в "Рубин" - это очень круто, а уход Жонатаса - это потеря"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в интервью "СЭ" отметил, что рад возвращению защитника Сесара Наваса. Вместе с тем, игрок считает, что казанцы, отпустив нападающего Жонатаса в "Ганновер", потеряли хорошего футболиста.

– В "Рубин" вернулся Сесар Навас. Как отнеслись к его переходу?

– Это очень круто! Я провел с Навасом один сезон и понял, что он сильнейший защитник из числа тех, с которыми я играл. Он очень хорош и в раздевалке: смеется, создает атмосферу. Сесар делает партнеров лучше! Рядом с ним ты растешь.

– Не так давно команду покинул форвард Жонатас…

– Это потеря. Жонатас – хороший футболист, забивал голы. Но у нас есть нападающие, которые не хуже. Канунников, Азмун. Есть молодой Жемалетдинов, который хорошо себя проявляет. А еще в команде есть наш "вечный двигатель" Карадениз. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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