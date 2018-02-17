Магомед Оздоев: "Узнал, что переходим вдвоем с Набиуллиным только в последний день"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о том, что ему было сложно выдержать тренировку в новой команде после многих перелетов. Напомним, что он вместе с защитником Эльмиром Набиуллиным перешел в клуб из Петербурга из "Рубина", подписав контракты на 4,5 года

- Первая тренировка была очень интенсивная, - сказал Оздоев в интервью клубной пресс-службе. - После многих перелетов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Манчини пожелал удачи, сказал, чтобы хорошо работал.

Договаривались ли с Эльмиром перейти в "Зенит" вместе? Определенной договоренности не было. Я вообще узнал, что вдвоем переходим, только в последний день. Рады, что перешли вдвоем.