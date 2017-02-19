Магомед Оздоев: "У "Терека" боевой состав, команда может бороться за высокие места"

Полузащитник "Терека" Магомед Оздоев подчеркнул, что всегда следил за игрой грозненцев. Хавбек уверен, что команда обладает хорошим составом и может бороться за высокие места во внутреннем первенстве.

- Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в "Тереке", - приводит пресс-служба грозненцев слова Оздоева. - Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы.

Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за "Терек". Я всегда следил за грозненцами, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду.